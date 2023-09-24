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В Конгресі США передумали урізати допомогу Україні в новому бюджеті

Фото: Кевін Маккарті, спікер Палати представників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що збереже допомогу Україні в законопроєкті про фінансування Пентагону. Раніше він стверджував про вилучення 300 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За словами Маккарті, він вирішив зберегти 300 млн доларів допомоги Україні після того, як зрозумів, що наступного тижня з'явиться ще один законопроєкт про фінансування Державного департаменту та закордонних операцій, який також міститиме кошти для нашої країни.

Спікер Палати представників стверджує, що вилучення допомоги з Державного департаменту та закордонних операцій "стає складнішим", через що він вирішив зберегти кошти в обох проєктах. 

Наступного тижня Палата представників проведе єдине процедурне голосування для просування законопроєктів про асигнування, включно з тими, які фінансують Пентагон, Державний департамент та закордонні операції.

"Це не вирішує проблему, тому що в одного з інших є деякі речі для України. Тому зробити це стало занадто важко, тому ми залишаємо це", - зауважив Маккарті. 

Зазначається, що законопроєкт про фінансування Пентагону включає 300 млрд доларів. Він передбачає кошти на: 

  • надання допомоги, включаючи навчання;
  • обладнання;
  • матеріально-технічне забезпечення;
  • постачання та послуги;
  • оклади та стипендії;
  • забезпечення;
  • розвідувальну підтримка військових і національних сил безпеки України, а також інших сил або груп, визнаних і підпорядкованих уряду України;

Допомога США Україні 

На тлі того, що Сполучені Штати Америки продовжують надсилати мільярди доларів допомоги Україні, деякі члени Конгресу, зокрема республіканці, закликають посилити нагляд, аби запобігти випадкам шахрайства чи зловживання. 

Тим часом згідно з пресслужбою Офісу генерального інспектора Пентагону, США призначили генерального інспектора міністерства оборони Роберта Сторча наглядачем за виділеними Україні коштами.

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