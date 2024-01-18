Спікер Палати представників вимагає від Байдена чіткого плану щодо України

"Ми всі виступаємо проти Володимира Путіна, варварства та агресії, які він там проявив, і його необхідно зупинити. Але те, що зараз відбувається в Україні, цей статус-кво зберегти неможливо. Це неприпустимо", - сказав після зустрічі з Байденом.

За його словами, неможливо витрачати мільярди доларів без чітко сформульованої стратегії. "І я знову сказав президенту на сьогоднішній зустрічі, як я вже неодноразово говорив: "Сер, ви повинні сформулювати, у чому полягає стратегія. Який фінал? - розповів Джонсон.

Зустріч Байдена із лідерами Конгресу

Президент США Джо Байден 17 січня обговорив із представниками обох палат Конгресу надання фінансової та військової підтримки Україні. Глава Білого дому закликав оперативно затвердити пакет допомоги Україні на суму 61,3 млрд доларів і наголосив на важливості посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів з Мексики.

Після зустрічі з Байденом Джонсон заявив, що питання подальшої фінансової допомоги Україні може розглядатися в США лише після врегулювання кризи на кордоні з Мексикою.

Президент США Джо Байден 20 жовтня 2023 року подав до Конгресу законопроект, що передбачає виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд доларів, а на Ізраїль - 14,3 млрд доларів.

Після цього в Конгресі розгорілася політична війна між демократами та республіканцями через законопроект щодо надання фінансової допомоги Україні та іншим союзникам. Основною вимогою республіканців залишається посилення імміграційного законодавства.