RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Спикер Палаты представителей потребовал от Байдена четкого плана в отношении Украины

Фото: Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США до сих пор не получила удовлетворительных ответов от администрации президента Джо Байдена о его плане продолжения помощи Украине.

Об этом заявил спикер Палате представителей Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы все выступаем против Владимира Путина, варварства и агрессии, которые он там проявил, и его необходимо остановить. Но то, что сейчас происходит в Украине, этот статус-кво сохранить невозможно. Это недопустимо", - сказал после встречи с Байденом.

По его словам, невозможно тратить миллиарды долларов без четко сформулированной стратегии. "И я снова сказал президенту на сегодняшней встрече, как я уже неоднократно говорил: "Сэр, вы должны сформулировать, в чем заключается стратегия. Каков финал?" - рассказал Джонсон.

Встреча Байдена с лидерами Конгресса

Президент США Джо Байден 17 января обсудил с представителями обеих палат Конгресса предоставление финансовой и военной поддержки Украине. Глава Белого дома призвал оперативно утвердить пакет помощи Украине на сумму 61,3 млрд долларов и подчеркнул важность усиления защиты границы от нелегальных мигрантов из Мексики.

После встречи с Байденом Джонсон заявил, что вопрос дальнейшей финансовой помощи Украине может рассматриваться в США только после урегулирования кризиса на границе с Мексикой.

Президент США Джо Байден 20 октября 2023 года подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы на Украину предлагалось выделить 61,3 млрд долларов, а на Израиль - 14,3 млрд долларов.

После этого в Конгрессе разгорелась политическая война между демократами и республиканцами из-за законопроекта по оказанию финансовой помощи Украине и другим союзникам. Основным требованием республиканцев остается ужесточение иммиграционного законодательства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКонгресс США