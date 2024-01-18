Спикер Палаты представителей потребовал от Байдена четкого плана в отношении Украины

"Мы все выступаем против Владимира Путина, варварства и агрессии, которые он там проявил, и его необходимо остановить. Но то, что сейчас происходит в Украине, этот статус-кво сохранить невозможно. Это недопустимо", - сказал после встречи с Байденом.

По его словам, невозможно тратить миллиарды долларов без четко сформулированной стратегии. "И я снова сказал президенту на сегодняшней встрече, как я уже неоднократно говорил: "Сэр, вы должны сформулировать, в чем заключается стратегия. Каков финал?" - рассказал Джонсон.

Встреча Байдена с лидерами Конгресса

Президент США Джо Байден 17 января обсудил с представителями обеих палат Конгресса предоставление финансовой и военной поддержки Украине. Глава Белого дома призвал оперативно утвердить пакет помощи Украине на сумму 61,3 млрд долларов и подчеркнул важность усиления защиты границы от нелегальных мигрантов из Мексики.

После встречи с Байденом Джонсон заявил, что вопрос дальнейшей финансовой помощи Украине может рассматриваться в США только после урегулирования кризиса на границе с Мексикой.

Президент США Джо Байден 20 октября 2023 года подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы на Украину предлагалось выделить 61,3 млрд долларов, а на Израиль - 14,3 млрд долларов.

После этого в Конгрессе разгорелась политическая война между демократами и республиканцами из-за законопроекта по оказанию финансовой помощи Украине и другим союзникам. Основным требованием республиканцев остается ужесточение иммиграционного законодательства.