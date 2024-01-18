Спікер Палати представників озвучив головну умову затвердження фіндопомоги для України

Питання про необхідність надання подальшої фінансової допомоги Україні може розглядатися в США лише після врегулювання кризи на кордоні з Мексикою.

Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг чиновника на Капітолійському пагорбі.

За його словами, республіканцям потрібні відповіді на критично важливі питання: у чому полягає кінцева мета і стратегія щодо України та як забезпечується звітність за витрачання коштів на її оборонні потреби.

"Ми повинні бути впевнені, що Україна не стане черговим Афганістаном. Ви бачите, як багато американців чухають потилицю і ставлять справжні запитання про те, чому це (асигнування коштів для Києва, - ред.) має тривати без наявності належних відповідей. Тож я буду їх домагатися", - сказав Джонсон.

Він також наголосив, що перш ніж обговорювати фінансову допомогу для України, слід чітко заявити президенту Джо Байдену та всім американцям важливість урегулювання кризи з нелегальними мігрантами на кордоні США з Мексикою.

"Кордон, кордон, кордон. Ми маємо подбати про наш дім, маємо убезпечити наш кордон (із Мексикою. - ред.) перед тим, як говорити про щось інше. Я говорив про це з першого дня і буду говорити про це надалі. І я впевнений, що ми повинні доносити цей меседж до американського народу. Минулого четверга я провів телефонні переговори з президентом і маю намір зустрітися з ним особисто, щоб донести йому цю позицію", - підсумував Джонсон.

Проблеми зі схваленням фіндопомоги США для України

За останні кілька місяців у Палаті представників і Сенаті американського Конгресу розгорілася політична війна між демократами та республіканцями через законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні та іншим союзникам.

Наприкінці жовтня у США залишалося понад 5,4 млрд доларів на військову допомогу Україні.

Президент США Джо Байден 20 жовтня 2023 року подав до Конгресу законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. Із цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд доларів, а на Ізраїль - 14,3 млрд доларів.

Однак 6 грудня республіканці заблокували початок дебатів щодо законопроєкту в Сенаті. Вони зажадали, щоб Білий дім вніс у документ більш радикальні пропозиції щодо захисту кордону США з Мексикою.

12 січня в Білому домі заявили, що фіндопомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового пакета фінансування.

Сенатори планують розглянути двопартійну угоду щодо фінансування України та безпеки кордонів наступного тижня. Сенат близький до схвалення документа, однак наразі незрозуміло, чи ухвалить його Палата представників з огляду на жорстку і принципову позицію спікера Майка Джонсона.

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