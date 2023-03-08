Спикер Палаты представителей США отказался посетить Украину после приглашения Зеленского
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не планирует посещать Украину. Таким образом он ответил на приглашение президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника в комментарии CNN.
Маккарти, который является республиканцем, отметил, что он поддерживает помощь Украине, но не поддерживает “карт-бланш” в контексте поставок.
При этом он отметил, что американский лидер Джо Байден не действует достаточно быстро в вопросе помощи Украине.
Приглашение Зеленского
Ранее глава украинского государства в интервью CNN заявлял о необходимости визита Маккарти в Украину.
"Мистер Маккарти, он должен приехать сюда, чтобы увидеть, как мы работаем, что здесь происходит, какие люди сейчас воюют, кто сейчас воюет. И уже после этого делать свои предположения. Я думаю, что спикер Маккарти никогда не посещал Киев или Украину, и я думаю, что это помогло бы ему в его позиции… Когда демократы и республиканцы приходят к нам, они видят корни поставок - каждый снаряд, каждый патрон, каждый доллар", - рассказал Зеленский.
Напомним, ранее группа конгрессменов-республиканцев подала в Палату представителей США резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине.
Также мы писали, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, и демократы, и республиканцы поддерживают дальнейшую помощь Украине.
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