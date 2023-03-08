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Спикер Палаты представителей США отказался посетить Украину после приглашения Зеленского

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Вашингтон, Среда 08 марта 2023 17:43
Спикер Палаты представителей США отказался посетить Украину после приглашения Зеленского Фото: Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США (flickr by Darrell Issa)
Автор: Иван Носальский

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не планирует посещать Украину. Таким образом он ответил на приглашение президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление чиновника в комментарии CNN.

Маккарти, который является республиканцем, отметил, что он поддерживает помощь Украине, но не поддерживает “карт-бланш” в контексте поставок.

При этом он отметил, что американский лидер Джо Байден не действует достаточно быстро в вопросе помощи Украине.

Приглашение Зеленского

Ранее глава украинского государства в интервью CNN заявлял о необходимости визита Маккарти в Украину.

"Мистер Маккарти, он должен приехать сюда, чтобы увидеть, как мы работаем, что здесь происходит, какие люди сейчас воюют, кто сейчас воюет. И уже после этого делать свои предположения. Я думаю, что спикер Маккарти никогда не посещал Киев или Украину, и я думаю, что это помогло бы ему в его позиции… Когда демократы и республиканцы приходят к нам, они видят корни поставок - каждый снаряд, каждый патрон, каждый доллар", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее группа конгрессменов-республиканцев подала в Палату представителей США резолюцию с призывом прекратить военную помощь Украине.

Также мы писали, что, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, и демократы, и республиканцы поддерживают дальнейшую помощь Украине.

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