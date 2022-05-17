Спикер Одесской ОВА рассказал о контрдиверсионных работах: задержаны несколько человек

В Одессе и области продолжаются работы по выявлению вражеских диверсионных групп. По итогам мероприятий были задержаны несколько граждан, и в настоящее время их причастность к ДРГ уточняется.
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его утреннее обращение.
"Хочу напомнить, что в регионе постоянно проводится контрдиверсионная работа. По итогам этой работы задержаны несколько человек, причастность которых к диверсионно-разведывательным группам противника сейчас уточняется. Проводятся соответствующие оперативно-следственные действия", - говорится в заявлении.
Также он рассказал, что в зоне постоянного внимания находится участок государственной границы с приднестровским регионом Молдовы - с территорией непризнанной "ПМР", подконтрольной РФ.
"Хотя есть имитация некоторых действия со стороны российских оккупантов, но наши Силы обороны держат руку на пульсе, и готовы ответить да любые, и даже вооруженные провокации", - отметил спикер ОВА.
Братчук добавил, что ночь на 17 мая в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но обстрелов не было. В регионе сохраняется "высокая вероятность" нанесения войсками РФ ракетных ударов.
Ранее сообщалось, что 16 мая утром пограничники остановили российских диверсантов в Сумской области. Противник для прикрытия ДРГ открыли огонь из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов.
Добавим, что по данным украинских военных, сохраняется вероятность высадки российского десанта с суден корабельной группировки врага в Черном море.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.