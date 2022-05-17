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Спікер Одеської ОВА розповів про контрдиверсійні роботи: затримано кількох людей

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Одеса, Вівторок 17 травня 2022 08:28
Спікер Одеської ОВА розповів про контрдиверсійні роботи: затримано кількох людей Фото: в Одесі проводять контрдиверсійні роботи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі та області тривають роботи з виявлення ворожих диверсійних груп. За підсумками заходів були затримані кілька громадян, і нині їх причетність до ДРГ уточнюється.

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає РБК-Україна з посиланням на його ранкове звернення.

"Хочу нагадати, що в регіоні постійно проводиться контрдиверсійна робота. За підсумками цієї роботи затримано кількох осіб, причетність яких до диверсійно-розвідувальних груп противника зараз уточнюється. Проводяться відповідні оперативно-слідчі дії", - йдеться в заяві.

Також він розповів, що в зоні постійної уваги знаходиться ділянка державного кордону з придністровським регіоном Молдови - з територією невизнаної "ПМР", підконтрольної РФ.

"Хоча є імітація певних дії з боку російських окупантів, але наші Сили оборони тримають руку на пульсі, і готові відповісти та будь-які, і навіть збройні провокації", - зазначив спікер ОВА.

Братчук додав, що ніч проти 17 травня в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але обстрілів не було. У регіоні зберігається "висока ймовірність" нанесення військами РФ ракетних ударів.

Раніше повідомлялося, що 16 травня вранці прикордонники зупинили російських диверсантів у Сумській області. Противник для прикриття ДРГ відкрили вогонь з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів.

Додамо, що за даними українських військових, зберігається ймовірність висадки російського десанту з суден корабельного угруповання ворога в Чорному морі.

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