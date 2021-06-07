Спикер Кнессета объявил о сформированном правительстве без партии Нетаньяху

Спикер Кнессета Ярив Левин официально объявил о сформированном лидерами партий "Ямина" Нафтали Беннетта и "Еш Атид" Яира Лапида коалиционного правительства Израиля. В новом Кабмине не будет представителей политсилы действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
При этом Левин не назвал дату голосования по-новому правительству и его приведения к присяге. Однако, отмечает издание, по действующему законодательству это должно произойти не позднее 14 июня.
Ранее Лапид выразил уверенность в долговечности нового правительства, в котором он должен занять пост премьер-министра. "Это правительство будет хорошим и будет долго работать, поскольку оно основано на правильных вещах - доверии, порядочности и доброй воле", - уточнил он.
Напомним, Нафтали Беннетт и Яир Лапид 2 июня завершили формирование коалиции для создания нового правительства Израиля. В этом кабинете министров не будет партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху.
Отметим, в начале апреля президент Израиля Реувен Ривлин поручил Нетаньяху формирование коалиции после парламентских выборов. Однако Нетаньяху не смог сформировать коалицию в отведенный законом срок.
После этого о формировании коалиции объявил Беннетт. Он подчеркнул, что в новую коалицию не войдет партия Нетаньяху.