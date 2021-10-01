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Спикер грузинского парламента опроверг возвращение Саакашвили

Автор: Сергей Новиков

Спикер парламента Грузии Каха Кучава опровергает информацию о возвращении бывшего президента Михаила Саакашвили, который на сегодня является главой Исполнительного комитета национального совета реформ Украины. По его мнению, СМИ распространяют ложную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rustavi 2.

"Нельзя комментировать несерьезные действия серьезно несерьезного человека. Те, кто верит, тем можно, но факт в том, что Саакашвили нет в Грузии, это фейковый ролик, и я призываю всех, в первую очередь вас, не распространять ложную информацию", - обратился Кучава к журналистам.

Напомним, сегодня Саакашвили выпустил обращение, в котором заявил, что якобы вернулся в Грузию, но местные власти не подтверждают данную информацию.

Саакашвили заочно приговорен к тюремному сроку по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, поэтому Грузия пыталась добиться его выдачи из Украины.

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Михаил СаакашвилиГрузия