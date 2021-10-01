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Спікер грузинського парламенту спростував повернення Саакашвілі

Автор: Сергей Новиков

Спікер парламенту Грузії Каха Кучава спростовує інформацію про повернення колишнього президента Михайла Саакашвілі, який на сьогодні є головою виконавчого комітету Національної ради реформ України. На його думку, ЗМІ поширюють неправдиву інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rustavi 2.

"Не можна коментувати несерйозні дії серйозно несерйозної людини. Ті, хто вірить, тим можна, але факт в тому, що Саакашвілі немає в Грузії, це фейковий ролик, і я закликаю всіх, в першу чергу вас, не поширювати неправдиву інформацію", - звернувся Кучава до журналістів.

Нагадаємо, сьогодні Саакашвілі випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся до Грузії, але місцева влада не підтверджує дану інформацію.

Саакашвілі заочно засуджений до тюремного терміну за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями, тому Грузія намагалася домогтися його видачі з України.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія