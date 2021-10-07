Спикер Госдепа США выздоровел от коронавируса
Фото: спикер Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Спикер Госдепартамента США Нед Прайс выздоровел после коронавируса. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и поблагодарил всех за поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Неда Прайса в Twitter.
"Рад сообщить, что прошел карантин и чувствую себя хорошо", - написал он, поблагодарив всех за поддержку.
Прайс добавил, что сегодня проведет регулярный брифинг.
Напомним, спикер Госдепартамента сообщил о том, что заболел коронавирусом, в конце сентября.