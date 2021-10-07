ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Спикер Госдепа США выздоровел от коронавируса

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 07 октября 2021 22:02
Спикер Госдепа США выздоровел от коронавируса Фото: спикер Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс выздоровел после коронавируса. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и поблагодарил всех за поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Неда Прайса в Twitter.

"Рад сообщить, что прошел карантин и чувствую себя хорошо", - написал он, поблагодарив всех за поддержку.

Прайс добавил, что сегодня проведет регулярный брифинг.

Напомним, спикер Госдепартамента сообщил о том, что заболел коронавирусом, в конце сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Государственный департамент США Коронавирус
NEWS
Ситуация ухудшается. Грозит ли Киеву локдаун и что будет с транспортом
Ситуация ухудшается. Грозит ли Киеву локдаун и что будет с транспортом
DAILY
Окончательный развод. Как Рада увольняла Разумкова
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Окончательный развод. Как Рада увольняла Разумкова