Спикер Госдепартамента США заболел коронавирусом

"Впервые почувствовав симптомы сегодня утром, вскоре после этого я сдал анализ на COVID-19 и теперь буду находиться в карантине в течение следующих 10 дней. Я чувствую себя неважно, но благодарен за защиту от тяжелых заболеваний, которую обеспечивают безопасные и эффективные вакцины", - написал он.