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Спикер Госдепартамента США заболел коронавирусом

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США, Понедельник 27 сентября 2021 21:52
Спикер Госдепартамента США заболел коронавирусом Фото: спикер Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Валерия Полищук

Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс заболел коронавирусом. Теперь он будет находиться на карантине в течение 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Неда Прайса в Twitter.

"Впервые почувствовав симптомы сегодня утром, вскоре после этого я сдал анализ на COVID-19 и теперь буду находиться в карантине в течение следующих 10 дней. Я чувствую себя неважно, но благодарен за защиту от тяжелых заболеваний, которую обеспечивают безопасные и эффективные вакцины", - написал он.

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