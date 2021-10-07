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Спікер Держдепу США одужав від коронавірусу

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Вашингтон, Четвер 07 жовтня 2021 22:02
Спікер Держдепу США одужав від коронавірусу Фото: спікер Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс одужав після коронавірусу. Він повідомив, що почуває себе добре і подякував усім за підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Неда Прайса в Twitter.

"Радий повідомити, що пройшов карантин і відчуваю себе добре", - написав він, подякувавши всім за підтримку.

Прайс додав, що сьогодні проведе регулярний брифінг.

Нагадавши, спікер Держдепартаменту повідомив про те, що захворів на коронавірус в кінці вересня.

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