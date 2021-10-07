Спікер Держдепу США одужав від коронавірусу
Фото: спікер Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс одужав після коронавірусу. Він повідомив, що почуває себе добре і подякував усім за підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Неда Прайса в Twitter.
"Радий повідомити, що пройшов карантин і відчуваю себе добре", - написав він, подякувавши всім за підтримку.
Прайс додав, що сьогодні проведе регулярний брифінг.
Нагадавши, спікер Держдепартаменту повідомив про те, що захворів на коронавірус в кінці вересня.