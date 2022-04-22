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Спикер Госдепа назвал "похвалой" свое попадание под российские санкции

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Пятница 22 апреля 2022 05:44
Спикер Госдепа назвал "похвалой" свое попадание под российские санкции Фото: спикер Госдепа США Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Владимир Костырин

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал свое попадание в список расширенных российских санкций против американских граждан. Чиновник заявил, что "вызвать гнев" Кремля введением таких ограничений он расценивает как похвалу и отличие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я должен сказать, что это не что иное, как похвала, вызвать гнев правительства, которое лжет своему народу, жестоко обращается с соседями и стремится создать мир, в котором свобода и независимость преследуются", - сказал он на брифинге в Госдепартаменте.

Прайс добавил, что для него "большая честь разделить эту враждебность с другими правдолюбцами", своими коллегами пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби и спикером Белого дома Джен Псаки, а также рядом журналистов, которые "проделали невероятную работу, делясь резкой, кровавой правдой о действиях России в Украине".

Напомним, что в новый список санкций против американских граждан, который 21 апреля представили в МИД РФ, попали, в том числе, основатель Facebook (Meta) Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что в ответ на западные санкции за войну против Украины РФ решила расширить список официальных лиц ЕС.

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