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В списке Цукерберг и вице-президент Харрис. Россия расширила санкции против граждан США

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Москва, Четверг 21 апреля 2022 18:25
В списке Цукерберг и вице-президент Харрис. Россия расширила санкции против граждан США Фото: Марк Цукерберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел России заявили о расширении санкций против американских граждан. В список, в частности, попали основатель Facebook (Meta) Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт российского МИДа.

Всего санкции были введены против 29 граждан США, среди которых бизнесмены, представители органов власти и медиа.

Как пояснили в МИД России список был расширен "в ответ на антироссийские санкции, которые постоянно расширяются, под которые администрация Джо Байдена подводит все большее количество граждан РФ, - как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры".

В санкционный список попали:

  • Камала Харрис (Kamala Devi Harris) - вице-президент США;
  • Кэтлин Хикс (Kathleen Holland Hicks) - первый заместитель министра обороны;
  • Кристофер Грейди (Christopher Watson Grady) - заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов;
  • Джон Кирби (John Francis Kirby) - заместитель министра обороны, официальный представитель Министерства обороны;
  • Рональд Кляйн (Ronald Klain) - руководитель Аппарата Белого дома;
  • Эйван Райан (Evan Maureen Ryan) - секретарь президентского кабинета, жена государственного секретаря Э. Блинкена;
  • Маргарет Гудлендер (Margaret Goodlander) - советник Министра юстиции, жена помощника президента США по национальной безопасности Дж.Салливана;
  • Дуглас Эмхоф (Douglas Craig Emhoff) - муж вице-президента К. Харрис;
  • Роберт Каган (Robert Kagan) - политолог, муж старшего заместителя государственного секретаря В. Нуланд;
  • Эдвард Прайс (Edward Price) - официальный представитель Государственного департамента;
  • Ричард/Рэйчел Левин (Richard/Rachel Levine) - заместитель Министра здравоохранения;
  • Брайан Мойнихан (Brian Thomas Moynihan) - председатель и главный исполнительный директор "Бэнк оф Америка";
  • Марк Цукерберг (Mark Elliot Zuckerberg) - соучредитель и глава совета директоров компании "Мета" (бывшая "Фейсбук");

С полным перечнем лиц можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, недавно в ответ на западные санкции за войну против Украины Россия решила расширить список официальных лиц Европейского Союза.

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