В списке Цукерберг и вице-президент Харрис. Россия расширила санкции против граждан США
В Министерстве иностранных дел России заявили о расширении санкций против американских граждан. В список, в частности, попали основатель Facebook (Meta) Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Харрис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт российского МИДа.
Всего санкции были введены против 29 граждан США, среди которых бизнесмены, представители органов власти и медиа.
Как пояснили в МИД России список был расширен "в ответ на антироссийские санкции, которые постоянно расширяются, под которые администрация Джо Байдена подводит все большее количество граждан РФ, - как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры".
В санкционный список попали:
- Камала Харрис (Kamala Devi Harris) - вице-президент США;
- Кэтлин Хикс (Kathleen Holland Hicks) - первый заместитель министра обороны;
- Кристофер Грейди (Christopher Watson Grady) - заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов;
- Джон Кирби (John Francis Kirby) - заместитель министра обороны, официальный представитель Министерства обороны;
- Рональд Кляйн (Ronald Klain) - руководитель Аппарата Белого дома;
- Эйван Райан (Evan Maureen Ryan) - секретарь президентского кабинета, жена государственного секретаря Э. Блинкена;
- Маргарет Гудлендер (Margaret Goodlander) - советник Министра юстиции, жена помощника президента США по национальной безопасности Дж.Салливана;
- Дуглас Эмхоф (Douglas Craig Emhoff) - муж вице-президента К. Харрис;
- Роберт Каган (Robert Kagan) - политолог, муж старшего заместителя государственного секретаря В. Нуланд;
- Эдвард Прайс (Edward Price) - официальный представитель Государственного департамента;
- Ричард/Рэйчел Левин (Richard/Rachel Levine) - заместитель Министра здравоохранения;
- Брайан Мойнихан (Brian Thomas Moynihan) - председатель и главный исполнительный директор "Бэнк оф Америка";
- Марк Цукерберг (Mark Elliot Zuckerberg) - соучредитель и глава совета директоров компании "Мета" (бывшая "Фейсбук");
С полным перечнем лиц можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, недавно в ответ на западные санкции за войну против Украины Россия решила расширить список официальных лиц Европейского Союза.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.