Фінансування України з боку США: спікер Джонсон просить про особисту зустріч з Байденом

Як стверджує джерело видання, Джонсон та його співробітники просили про зустріч з Байденом через високопоставлених чиновників Білого дому вже кілька разів за останні два місяці після поїздки спікера до кордону США.

Останній запит на зустріч надійшов трохи більше тижня тому, за кілька днів до того, як Сенат ухвалив двопартійний пакет законів про національну безпеку вартістю 95 мільярдів доларів.

Прохання Джонсона про зустріч не обов'язково стосувалася версії Сенату щодо додаткової допомоги, а, ймовірно, загального шляху просування законодавчого проєкту.

Тим часом лідер більшості в Палаті представників, республіканець Стів Скалізе стверджує, що Байден "відмовляється" зустрічатись з Джонсоном.

"Зрештою, вони обидва могли б дійти згоди, яка може стати законом. І все ж президент відмовляється навіть зустрічатися. Тож президент не може сказати, що він серйозно ставиться до України чи кордону, коли він відмовляється зустрітися зі спікером, щоб вони могли дійти згоди з цього питання", - заявив Скалізе.

За словами представника Білого дому, адміністрація Байдена відзначила непослідовність Джонсона щодо кордону та заявила, що йому "потрібно завершити переговори, які він веде сам з собою" й припинити відкладати потреби нацбезпеки США в ім'я політики.

Місяць тому Байден вже зустрічався з Джонсоном та іншими лідерами Конгресу, аби обговорити двопартійну імміграційну угоду, яка б розблокувала допомогу Україні. Тоді ж спікер Палати представників назвав зустріч "продуктивною".

Допомога Україні від США

Минулого року Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.