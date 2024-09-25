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Спікер Джонсон може скасувати зустріч з Зеленським в Конгресі

Україна, Середа 25 вересня 2024 11:18
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Спікер Джонсон може скасувати зустріч з Зеленським в Конгресі Фото: Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зустріч спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона з президентом України Володимиром Зеленським може не відбутися 26 вересня, коли той приїде до Вашингтона для зустрічей з президентом Джо Байденом та з членами Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

На запитання про те, чи планує він зустрітися Зеленським у Конгресі і які є його очікування від цієї зустрічі, Джонсон сказав, що "не впевнений", чи він залишиться у Вашингтоні, бо плани Конгресу змінилися.

"Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне. На узбережжя Мексиканської затоки наближається ураган. Багато з нас роз’їдеться, люди повертаються додому через це. Тож, поки я не впевнений", - сказав Джонсон.

Раніше лідер більшості в Сенаті Конгресі Чак Шумер заявив про те, що в розкладі Конгресу настали зміни - останні голосування на цьому тижні і в цьому місяці в Конгресі намічені на середу, а після цього конгресмени та сенатори роз'їдуться по своїх округах через негоду.

Президент України Володимир Зеленський 26 вересня під час візиту до Капітолія США, мав зустрітися з законодавцями від Демократичної та Республіканської партій.

На 26 вересня у Білому домі також запланована зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не зустрінеться цього тижня в США з президентом Володимиром Зеленським.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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