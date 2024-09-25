Спикер Джонсон может отменить встречу с Зеленским в Конгрессе

Встреча спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским может не состояться 26 сентября, когда тот приедет в Вашингтон для встреч с президентом Джо Байденом и членами Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

На вопрос о том, планирует ли он встретиться Зеленским в Конгрессе и каковы его ожидания от этой встречи, Джонсон сказал, что "не уверен", останется ли он в Вашингтоне, потому что планы Конгресса изменились.

"Я не думаю, что мы будем в городе в четверг. Расписание наших заседаний изменилось. Все очень текучее. На побережье Мексиканского залива приближается ураган. Многие из нас разъедутся, люди возвращаются домой из-за этого. Так что пока я не уверен", – сказал Джонсон.

Ранее лидер большинства в Сенате Конгрессе Чак Шумер заявил о том, что в расписании Конгресса наступили изменения – последние голосования на этой неделе и в этом месяце в Конгрессе намечены на среду, а после этого конгрессмены и сенаторы разъедутся по своим округам из-за непогоды.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября во время визита в Капитолий США должен был встретиться с законодателями от Демократической и Республиканской партий.

На 26 сентября в Белом доме также запланирована встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.