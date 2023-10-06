Спікер Держдуми РФ анонсував швидкий вихід із договору про заборону ядерних випробувань

Держдума РФ швидко розгляне питання про відміну ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань після того, як президент Володимир Путін заявив про можливість поновлення ядерних випробувань.

Про це заявив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"На наступному засіданні ради Держдуми ми обов'язково обговоримо питання про відміну ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань", - сказав Володін.

Путін заявив 5 жовтня, що ядерна доктрина Росії не потребує оновлення, але він поки що не готовий сказати, чи потрібно Росії відновлювати ядерні випробування. Путін сказав, що Росії слід розглянути питання про відміну ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), оскільки США підписали його, але не ратифікували.

Як зазначає Reuters, слова Путіна, за якими пішли слова Володіна, вказують на те, що Росія, напевно, відкличе ратифікацію договору, який забороняє ядерні вибухи всім і скрізь.

Росія, яка успадкувала ядерну зброю Радянського Союзу, має найбільший у світі запас ядерних боєголовок.

Відновлення ядерних випробувань Росією, Сполученими Штатами або обома сторонами викличе глибоку дестабілізацію в момент, коли напруженість у відносинах між двома країнами вища, ніж будь-коли після Кубинської ракетної кризи 1962 року, зазначає Reuters.

Договір про заборону ядерних випробувань

За даними ООН, сьогодні у світі близько 12,5 тисячі одиниць ядерної зброї. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) було прийнято у 1996 році. Його підписали 185 країн і ратифікували 170, включаючи три держави, які мають ядерну зброю: Францію, Росію та Великобританію.

Однак для набуття чинності Договір має бути підписаний та ратифікований 44 конкретними державами, які мають ядерні технології, вісім з яких ще не ратифікували: Китай, Єгипет, Індія, Іран, Ізраїль, КНДР, Пакистан та США.

Ядерна загроза від Кремля

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

При цьому президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента Росії Володимира Путіна "реальна".