Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель сприяла російській армії в освоєнні сучасних методів ведення бою перед вторгненням РФ в Україну у 2014 році. За інформацією видання, оборонний концерн Rheinmetall розробляв симулятори, програмне забезпечення та обладнання для російської армії, розраховуючи отримати контракт на суму близько 1 мільярда євро.

Німецький досвід на службі Москви

За підтримки уряду Меркель планувалося створення мережі російських навчальних центрів за зразком німецького полігону Альтмарк, де відпрацьовувалася імітація сучасних бойових дій. Метою таких центрів було підвищення ефективності російських військ і підготовка до сучасних сценаріїв бою.

Політичні рішення та наслідки

На саміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року Україні та Грузії відмовили в приєднанні до Плану дій щодо членства, чому частково сприяла позиція Меркель.

Через кілька місяців після цього Москва почала військові дії проти Грузії. Політики Берліна вважали, що співпраця з Росією сприятиме стабільності в регіоні, однак на практиці вона зміцнила військовий потенціал РФ перед вторгненням в Україну.