Спецтрибунал для РФ та нові завдання для послів: Зеленський провів нараду з дипломатами

"Нарада з українськими дипломатами - командами Міністерства закордонних справ України та Офісу. Перше - прискорення запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та відповідна робота з державами, що поважають міжнародне право", - повідомив Зеленський.

Друга тема обговорення, за словами президента, - підготовка наради з українськими послами, яка відбудеться вже наступного тижня, та модернізація завдань для представників України за кордоном.

"Третє - наші кроки на ключових міжнародних майданчиках, зокрема щодо проєктів резолюцій Генасамблеї ООН. Готуємо відчутні політико-правові удари по державі-агресору та її позиціях. Найближчі місяці - час для особливо активної роботи нашої дипломатії. Дякую всім у світі, хто допомагає!, - зазначив Зеленський.