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Спецтрибунал для РФ и новые задачи для послов: Зеленский провел совещание с дипломатами

Фото: президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с дипломатами 15 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командами Министерства иностранных дел и Офиса президента. Главные темы - специальный трибунал для России и новые задачи для украинских послов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Совещание с украинскими дипломатами - командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса. Первое - ускорение запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и соответствующая работа с государствами, уважающими международное право", - сообщил Зеленский.

Вторая тема обсуждения, по словам президента, - подготовка совещания с украинскими послами, которое состоится уже на следующей неделе, и модернизация задач для представителей Украины за рубежом.

"Третье - наши шаги на ключевых международных площадках, в частности по проектам резолюций Генассамблеи ООН. Готовим ощутимые политико-правовые удары по государству-агрессору и его позициям. Ближайшие месяцы - время для особенно активной работы нашей дипломатии. Спасибо всем в мире, кто помогает!", - отметил Зеленский.

 

Совещание с украинскими послами

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что через несколько недель проведет совещание с послами. Он ожидает от них результатов по санкциям против России и помощи Украине.

"Ожидаю абсолютно конкретных результатов по каждому региону. Прежде всего по санкциям против России, по поддержке обороны Украины, по привлечению внимания наших партнеров к проектам восстановления Украины", - уточнил президент.

Как позже сообщил Зеленский, совещание с послами Украины состоится 21 июля.

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