Спецтрибунал для РФ офіційно запустять наступного тижня, - глава МЗС Люксембургу

"Трибунал буде запущено наступного тижня в Люксембурзі, де відбудеться засідання Ради міністрів Ради Європи, де міністр закордонних справ України висуне офіційні вимоги", - сказав глава МЗС Люксембургу.

За його словами, у Люксембурзі також відбудеться офіційне вручення документів для створення спецтрибуналу.



На питання журналістів про те, як можна пояснили відступ США від розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, міністр нагадав, що трибунал є ініціативою Ради Європи. США не є членом цієї організації, тому, як сказав Беттель, це буде "географічно складніше".

При цьому на питання про те, чи вплине запуск спецтрибуналу на мирні переговори, глава МЗС Люксембургу сказав, що російський диктатор Володимир Путін і зараз нікого не слухає.

"І навіть якщо його буде спіймано, він продовжує отримувати вітання в деяких країнах, що є членами міжнародних організацій, які ми підтримуємо. Вони не виконують те, що підписали, але чи чинитиме це тиск - це ще питання", - додав Беттель.

Варто додати, що у Люксембурзі 13-14 травня відбудеться засідання Комітету міністрів Ради Європи, де очікується формалізація наступного кроку у створенні спецтрибуналу проти керівництва Росії за злочини проти України.