Спецтрибунал для РФ официально запустят на следующей неделе, - глава МИД Люксембурга

"Трибунал будет запущен на следующей неделе в Люксембурге, где состоится заседание Совета министров Совета Европы, где министр иностранных дел Украины выдвинет официальные требования", - сказал глава МИД Люксембурга.

По его словам, в Люксембурге также состоится официальное вручение документов для создания спецтрибунала.



На вопрос журналистов о том, как можно объяснили отступление США от расследования военных преступлений РФ в Украине, министр напомнил, что трибунал является инициативой Совета Европы. США не являются членом этой организации, поэтому, как сказал Беттель, это будет "географически сложнее".

При этом на вопрос о том, повлияет ли запуск спецтрибунала на мирные переговоры, глава МИД Люксембурга сказал, что российский диктатор Владимир Путин и сейчас никого не слушает.

"И даже если он будет пойман, он продолжает получать поздравления в некоторых странах, являющихся членами международных организаций, которые мы поддерживаем. Они не выполняют то, что подписали, но окажет ли это давление - это еще вопрос", - добавил Беттель.

Стоит добавить, что в Люксембурге 13-14 мая состоится заседание Комитета министров Совета Европы, где ожидается формализация следующего шага в создании спецтрибунала против руководства России за преступления против Украины.