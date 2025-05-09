Спецтрибунал для РФ официально запустят на следующей неделе, - глава МИД Люксембурга

Спецтрибунал по преступлению агрессии, совершенного Россией против Украины, запустят на следующей неделе. Это произойдет в Люксембурге, где пройдет заседание Комитета министров Совета Европы.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина, цитируя заявление министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля во время визита во Львов.
"Трибунал будет запущен на следующей неделе в Люксембурге, где состоится заседание Совета министров Совета Европы, где министр иностранных дел Украины выдвинет официальные требования", - сказал глава МИД Люксембурга.
По его словам, в Люксембурге также состоится официальное вручение документов для создания спецтрибунала.
На вопрос журналистов о том, как можно объяснили отступление США от расследования военных преступлений РФ в Украине, министр напомнил, что трибунал является инициативой Совета Европы. США не являются членом этой организации, поэтому, как сказал Беттель, это будет "географически сложнее".
При этом на вопрос о том, повлияет ли запуск спецтрибунала на мирные переговоры, глава МИД Люксембурга сказал, что российский диктатор Владимир Путин и сейчас никого не слушает.
"И даже если он будет пойман, он продолжает получать поздравления в некоторых странах, являющихся членами международных организаций, которые мы поддерживаем. Они не выполняют то, что подписали, но окажет ли это давление - это еще вопрос", - добавил Беттель.
Стоит добавить, что в Люксембурге 13-14 мая состоится заседание Комитета министров Совета Европы, где ожидается формализация следующего шага в создании спецтрибунала против руководства России за преступления против Украины.
Напомним, что Международный уголовный суд выдал уже шесть ордеров на арест военно-политического руководства России. Но суд в Гааге не может судить российских чиновников, поскольку РФ не подписывала Римский статут.
Поэтому Украина инициировала создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, над которым работают десятки стран. Как сообщалось ранее, что к специальной коалиции присоединилось 44 государства.
В пятницу, 9 мая, во Львове встреча коалиции государств по созданию специального трибунала для РФ. Европейские министры и руководство ЕС дали политическое одобрение для запуска трибунала.
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