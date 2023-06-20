Спецтрибунал для РФ: глави Мін'юсту Британії та Франції обговорили підтримку роботи МКС

Міністри юстиції Великої Британії та Франції Алекс Чок та Ерік Дюпон-Моретті обговорили у Парижі підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі щодо розслідування воєнних злочинів російських окупантів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт британського уряду.

Після розмов два міністри виступили зі спільною заявою, в якій вони, зокрема, наголосили на спільній рішучості забезпечити притягнення до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні.

"Ми сповнені рішучості підтримати Україну перед російською агресією і працювати разом з нашими союзниками, щоб притягнути до відповідальності винних у скоєнні передбачуваних злодіянь", - йдеться у комюніке.

Глави Мін'юсту обох країн наголосили на "життєво важливій ролі", яку МКС відіграє у глобальних зусиллях щодо припинення безкарності за воєнні злочини, і "ми пишаємося тим, що підтримуємо розслідування суду по всьому світу, в тому числі в Україні".

Також чиновники обмінялися думками щодо шляхів притягнення до відповідальності "за російські звірства" в Україні.

В уряді Британії нагадали, що у Лондоні у березні відбулася міжнародна конференція міністрів юстиції, спрямована на посилення підтримки ключових розслідувань МКС з воєнних злочинів. Там було оголошено про виділення понад 4 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку суду в Гаазі, і було запропоновано підтримку понад 50 національних експертів.

Спецтрибунал над РФ за злочини в Україні

Нагадаємо, що 36 країни входять до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні.

За словами заступника глави Офісу президента Ігоря Жовква, Україна розраховує на єдність усіх членів групи за форматом роботи такого трибуналу.

Тим часом точаться дискусії. Крім того, очікується розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.

Як заявив 19 червня член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський, такий міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

Тим часом нагадаємо, що раніше генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив про те, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.