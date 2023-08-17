Спецтрибунал має засудити близько 20 російських посадовців, - МЗС

"Злочин агресії - це елітарний злочин, він може вчинятися тільки тими особами, які знаходяться на посаді або фактично в стані давати накази на ведення агресивної війни. Тобто ймовірно - це вирішуватиме трибунал (щодо злочину агресії Росії проти України - ред.), це вирішуватимуть судді, кого притягати до відповідальності… Це, можливо, може бути 20 осіб - топпредставників політичного і військового керівництва РФ", - сказав Кориневич.

За його словами, це можуть бути постійні члени Радбезу Росії, які ухвалювали рішення про агресію проти України, а також ті, хто здійснював кроки на виконання цього рішення - командувачі родів військ, командувачі Росгвардії, збройних сил РФ.

Водночас, як акцентував дипломат, це не означає, що покарання обмежиться умовними 20-ма топпосадовцями РФ, а всі інші не мають нести відповідальності.

"Мають, просто за інші злочини, зокрема за воєнні злочини та злочини проти людяності й геноцид - в національних судах України та інших держав світу або в Міжнародному кримінальному суді. Тобто те, що злочин агресії елітарний і за нього, очевидно, не буде покарана велика кількість осіб, не означає, що основний масив російських воєнних злочинців - ці тисячі й тисячі - залишаться непокараними", - підсумував посол з особливих доручень МЗС.

Коаліція зі створення спецтрибуналу

Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич раніше повідомляв, що Україна формує коаліцію зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії. За його словами, до неї вже увійшло 38 країн та декілька міжнародних організацій.

Також у Верховній раді заявили, що міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже наступного року.

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