Спецтрибунал должен осудить около 20 российских должностных лиц, - МИД

Спецтрибунал за российские преступления против Украины должен привлечь к ответственности около 20 представителей политического и военного руководства РФ.
Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир программы "Укринформ. Вечерний стрим".
"Преступление агрессии - это элитарное преступление, оно может совершаться только теми лицами, которые находятся в должности или фактически в состоянии давать приказы на ведение агрессивной войны. То есть вероятно - это будет решать трибунал (относительно преступления агрессии России против Украины - ред.), это будут решать судьи, кого привлекать к ответственности... Это, возможно, может быть 20 человек - топ-представителей политического и военного руководства РФ", - сказал Кориневич.
По его словам, это могут быть постоянные члены Совбеза России, которые принимали решение об агрессии против Украины, а также те, кто осуществлял шаги во исполнение этого решения - командующие родов войск, командующие Росгвардии, вооруженных сил РФ.
В то же время, как акцентировал дипломат, это не означает, что наказание ограничится условными 20-ю топ-чиновниками РФ, а все остальные не должны нести ответственности.
"Должны, просто за другие преступления, в частности за военные преступления и преступления против человечности и геноцид - в национальных судах Украины и других государств мира или в Международном уголовном суде. То есть то, что преступление агрессии элитарное и за него, очевидно, не будет наказано большое количество лиц, не означает, что основной массив российских военных преступников - эти тысячи и тысячи - останутся безнаказанными", - подытожил посол по особым поручениям МИД.
Посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич ранее сообщал, что Украина формирует коалицию по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии. По его словам, в нее уже вошли 38 стран и несколько международных организаций.
Также в Верховной раде заявили, что международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.
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