ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Спецтехника ”Киевавтодора” расположена на исходных позициях в связи с прогнозируемым снегом

Новости » Общество    08.12.2018 - 19:11
Спецтехника ”Киевавтодора” расположена на исходных позициях в связи с прогнозируемым снегом
Иллюстративное фото （пресс-служба КГГА）

В Киеве ожидается снег

В связи с прогнозируемым Укргидрометцентром ухудшением погодных условий спецтехника КК “Киевавтодор” расположена на исходных позициях и готова оперативно приступить к работе. Об этом сообщили в коммунальной корпорации, сообщает пресс-служба КГГА.

Готовы к работе также бригады по ручной уборке. Вместе с малогабаритной спецтехникой (тракторами, машинами Bucher） они будут обеспечивать обработку противогололедными материалами и уборки от снега тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, обслуживаемых дорожно-эксплуатационными предприятиями “Киевавтодора”.

Специалисты ”Киевавтодора” подчеркивают, что сейчас главная задача – не допустить гололеда на дорогах и улицах города, ведь погодные условия – мокрый снег и температура воздуха около 0 -1 градуса – быстро превращают влажный асфальт в каток. Уже проведена обработка противогололедными материалами наиболее уязвимых к образованию гололеда участков улично-дорожной сети, мостов, путепроводов, спусков и подъемов.

Коммунальная корпорация ”Киевавтодор” обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

В Киеве сегодня ожидается снег и гололедица на дорогах Киев системно решает проблему недостаточного тепла в домах, - КГГА
Новости Украины КГГА
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь