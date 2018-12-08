Спецтехніка ”Київавтодору” розташована на вихідних позиціях у зв’язку із прогнозованим снігом

Ілюстративнe фото （прeс-служба КМДА）

У Києві очікується сніг

У зв’язку із прогнозованим Укргідрометцентром погіршенням погодних умов спецтехніка КК “Київавтодор” розташована на вихідних позиціях та готова оперативно приступити до роботи. Про це повідомили у комунальній корпорації, повідомляє прeс-служба КМДА.

Готові до роботи також бригади з ручного прибирання. Разом з малогабаритною спецтехнікою (тракторами, мінінавантажувачами, машинами Bucher） вони забезпечуватимуть обробку протиожеледними матеріалами та прибирання від снігу тротуарів, зупинок громадського транспорту, підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, які обслуговуються шляхово-експлуатаційними підприємствами “Київавтодору”.

Фахівці ”Київавтодору” наголошують, що наразі головне завдання – не допустити ожеледицю на дорогах та вулицях міста, адже погодні умови – мокрий сніг та температура повітря близько 0 -1 градуса – швидко перетворюють вологий асфальт на ковзанку. Вже проведено обробку протиожеледними матеріалами найбільш вразливих до утворення ожеледі ділянок вулично-дорожньої мережі – мостів, шляхопроводів, спусків та підйомів.

Комунальна корпорація ”Київавтодор” звертається до водіїв із проханням бути уважними та обережними на дорогах, дотримуватись правил дорожнього руху та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.