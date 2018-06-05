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Интервью

Правительство Нидерландов не видит оснований считать Украину причастной к катастрофе MH17

НовостиПолитика    05.06.2018 - 15:59
Фото: глава МИД Нидерландов Стеф Блок (flickr.com)
Фото: глава МИД Нидерландов Стеф Блок (flickr.com)

В версии о причастности Украины нет юридически убедительных доказательств

Правительство Нидерландов не видит оснований считать Украину ответственной за то, что до катастрофы пассажирского лайнера MH17 летом 2014 года над Донбассом не было закрыто воздушное пространство. Об этом в письме Палате представителей парламента Нидерландов заявил министр иностранных дел страны Стеф Блок, передает nu.nl.

Сообщается, что ряд фракций в парламенте Нидерландов считает, что ответственность за катастрофу MH17 следует распространить и на Украину, которая не закрыла воздушное пространство после того, как на Донбассе уже сбили несколько украинских военных самолетов.

"Основываясь на отчете Нидерландской комиссии по вопросам безопасности, на результатах расследования Объединенной следственной группы (JIT), информации из публичных источников и собственных, в том числе юридических исследованиях, в настоящее время, по мнению правительства, нет юридических убедительных доказательств причастности Украины", - отметил Блок.

Однако он не исключил, что в результате расследования JIT может появиться информация, которая изменит позицию Нидерландов при наличии "юридически убедительных доказательств". Блок подчеркнул, что сотрудничество с Украиной в рамках следственной группы продвигается хорошо и имеет ключевое значение для эффективности расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что исследовательская группа Bellingat в рамках расследования катастрофы MH17 уличила Министерство обороны России во лжи.

 

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Теги публикации: Украина, Нидерланды, MH17  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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