Спецслужбы США и КНДР тайно контактировали десять лет, - WSJ

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Канал связи создали в 2009 году генерал Ким Ен Чхоль и представитель разведки Джозеф Детрани

Последние десять лет спецслужбы Соединенных Штатов и Северной Кореи (КНДР) контактировали через тайный канал связи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Strret Journal.

Собственные источники WSJ утверждают, что тайные контакты, помимо общения через официальный канал связи, поддерживали сотрудники северокорейской разведки и ЦРУ. Это, по сообщениям источников, позволяло компенсировать сложности в дипломатической работе.

Сообщается, что создание канала связи произошло в 2009 году. В его создании со стороны КНДР участвовал генерал Ким Ен Чхоль - тогда он был на посту главы разведки. С американской стороны, по поручению Белого дома, переговорами занимался вначале представитель национальной разведки Джозеф Детрани. После него этой работой занялся замглавы ЦРУ Майкл Морелл.

Отмечается, что создание тайного канала связи стало необходимым шагом из-за отсутствия дипломатических отношений между США и КНДР. Сначала американская сторона в ходе тайных встреч пыталась добиваться освобождения задержанных в Северной Корее американцев, также обсуждала планы по урегулированию политических кризисов.

Канал был временно заморожен после ракетных испытаний в КНДР. Но уже в 2017 году, на фоне дипломатического и военного кризиса, канал связи заработал вновь. Он также использовался для подготовки саммита в Сингапуре, в ходе которого состоялась первая в истории встреча лидеров США Дональда Трампа и КНДР - Ким Чен Ына.

Напомним, вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться во Вьетнаме.