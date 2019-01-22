Спецслужби США і КНДР таємно контактували десять років, - WSJ

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Канал зв'язку створили в 2009 році генерал Кім Ен Чхоль і представник розвідки Джозеф Детрані

Останні десять років спецслужби Сполучених Штатів і Північної Кореї (КНДР) контактували через таємний канал зв'язку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Strret Journal.

Власні джерела WSJ стверджують, що таємні контакти, крім спілкування через офіційний канал зв'язку, підтримували співробітники північнокорейської розвідки і ЦРУ. Це, за повідомленнями джерел, дозволяло компенсувати складності в дипломатичній роботі.

Повідомляється, що створення каналу зв'язку відбулося в 2009 році. У його створенні з боку КНДР брав участь генерал Кім Ен Чхоль - тоді він був на посаді глави розвідки. З американської сторони, за дорученням Білого дому, переговорами займався спочатку представник національної розвідки Джозеф Детрані. Після нього цієї роботою зайнявся заступник голови ЦРУ Майкл Морелл.

Наголошується, що створення таємного каналу зв'язку стало необхідним кроком з причин відсутності дипломатичних відносин між США і КНДР. Спочатку американська сторона в ході таємних зустрічей намагалася вимагати звільнення затриманих в Північній Кореї американців, також обговорювала плани щодо врегулювання політичних криз.

Канал був тимчасово заморожений після ракетних випробувань в КНДР. Але вже в 2017 році, на тлі дипломатичної і військової кризи, канал зв'язку запрацював знову. Він також використовувався для підготовки саміту в Сінгапурі, в ході якого відбулася перша в історії зустріч лідерів США Дональда Трампа і КНДР - Кім Чен Ина.

Нагадаємо, друга зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина може відбутися у В'єтнамі.