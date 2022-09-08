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Спецслужбы России создали сайт для "отмывания" денег, чтобы дискредитировать Зеленского

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, которым планировали дискредитировать президента Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Так, 7 сентября появился такой сайт для немецкой аудитории. Его запуск должен был состояться 30 сентября. Об этой интернет-площадке нет никакой информации на официальных ресурсах ОП, никаких заявлений Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Кроме того, сайт имеет признаки мошеннического ресурса, созданного для присвоения средств под видом фонда помощи Украине. Проект напоминает классическую финансовую пирамиду.

"Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и учитывать информацию исключительно с официальных страниц президента Украины и Офиса президента", - добавляют в ОП.

Как сообщалось, ранее о создании этого сайта предупреждали в Главном управлении разведки. По состоянию на 10 августа основные подготовительные мероприятия по запуску этого проекта уже были завершены.

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Владимир Зеленский