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Спецслужби Росії створили сайт для "відмивання" грошей, щоб дискредитувати Зеленського

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські спецслужби створили фейковий інтернет-портал, яким планували дискредитували президента Володимира Зеленського у країнах Західної Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Так, 7 вересня з’явився такий сайт для німецької аудиторії. Його запуск мав відбутися 30 вересня. Про цей інтернет-майданчик немає жодної інформації на офіційних ресурсах ОП, жодних заяв Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проект нагадує класичну фінансову піраміду.

"Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок президента України та Офісу президента", - додають в ОП.

Як повідомлялося, раніше про створення цього сайту попереджали у Головному управлінні розвідки. Станом на 10 серпня основні підготовчі заходи щодо запуску цього проекту вже було завершено.

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Володимир Зеленський