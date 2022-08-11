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В РФ готовят провокацию против Зеленского

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Украина, Четверг 11 августа 2022 16:38
В РФ готовят провокацию против Зеленского Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

РФ готовит информационную акцию по дискредитации президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Администрация президента РФ согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами. Ее главной задачей станет воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы", - рассказали в разведке.

Согласно замыслу авторов "акции", по данным ГУР, будет создана и обнародована фейковая площадка (сайт) так называемого "Фонда Зеленского", на которой будет размещено предложение к иностранным гражданам и учреждениям, присоединиться к его "деятельности".

"Планируется создание и последующая публикация "ассортиментной линейки Фонда" и регистрация его на торговых площадках Европы. Работу организационной структуры Фонда в странах Европы планируется развивать по принципу "сетевого маркетинга"". Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве.

По состоянию на 10 августа основные подготовительные мероприятия по запуску этого проекта завершены. В частности:

  • создан сайт Фонда;
  • подготовлены для распространения в социальных сетях фейковые скриншоты вроде бы публикаций известных СМИ о создании Фонда;
  • создана база т.н. "сетевых лидеров" и блоггеров для дальнейшего распространения материалов;
  • подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.

В ближайшее время ожидается полноценный "запуск" проекта и начало широкой медийной кампании по раскрутке.

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