Спецслужбы России создали сайт для "отмывания" денег, чтобы дискредитировать Зеленского
Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, которым планировали дискредитировать президента Владимира Зеленского в странах Западной Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Так, 7 сентября появился такой сайт для немецкой аудитории. Его запуск должен был состояться 30 сентября. Об этой интернет-площадке нет никакой информации на официальных ресурсах ОП, никаких заявлений Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
Кроме того, сайт имеет признаки мошеннического ресурса, созданного для присвоения средств под видом фонда помощи Украине. Проект напоминает классическую финансовую пирамиду.
"Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и учитывать информацию исключительно с официальных страниц президента Украины и Офиса президента", - добавляют в ОП.
Как сообщалось, ранее о создании этого сайта предупреждали в Главном управлении разведки. По состоянию на 10 августа основные подготовительные мероприятия по запуску этого проекта уже были завершены.
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