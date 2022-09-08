Спецслужби Росії створили сайт для "відмивання" грошей, щоб дискредитувати Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Так, 7 вересня з’явився такий сайт для німецької аудиторії. Його запуск мав відбутися 30 вересня. Про цей інтернет-майданчик немає жодної інформації на офіційних ресурсах ОП, жодних заяв Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сайт має ознаки шахрайського ресурсу, що створений для привласнення коштів під виглядом фонду допомоги Україні. Проект нагадує класичну фінансову піраміду.

"Закликаємо українців і міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам і брати до уваги інформацію виключно з офіційних сторінок президента України та Офісу президента", - додають в ОП.