Спецслужбы РФ пытаются вербовать родственников украинских военных, - СБУ

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СБУ сообщает о трех выявленных фактов вербовки супруг украинских военных

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила неоднократные попытки российских спецслужб завербовать родственников украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, супруги трех офицеров ВСУ были завербованы во время пребывания у своих родителей в России и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"На женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате они дали письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов", - отметили в СБУ.

Российские спецслужбы пытались выяснить у них воинские звания, должности, места нахождения и служебные обязанности их супругов, а также данные об их подразделениях и участии в операции Объединенных сил. После возвращения в Украину женщины сотрудничают со следствием и дают показания.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины получила сведения о вербовке украинского бизнесмена Тимофея Нагорного российской Федеральной службой безопасности.

СБУ задерживала его в рамках уголовного производства по признакам государственной измены и мошенничества.