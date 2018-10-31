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Спецслужби РФ намагаються вербувати родичів українських військових, - СБУ

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 09:51
Ілюстративне фото (wikimedia.org)
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

СБУ повідомляє про три виявлені факти вербування дружин українських військових

Служба безпеки України (СБУ) викрила неодноразові спроби російських спецслужб завербувати родичів українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними СБУ, дружини трьох офіцерів ЗСУ були завербовані під час перебування у своїх батьків в Росії та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

"На жінок здійснювався психологічний тиск, їм погрожували забороною в'їзду-виїзду, в'язницею, утисками батьків. В результаті вони дали письмові згоди на конфіденційне співробітництво з обранням псевдонімів", - зазначили в СБУ.

Російські спецслужби намагалися з'ясувати у них військові звання, посади, місця перебування і службові обов'язки їх чоловіків, а також дані про їх підрозділи та участь в операції Об'єднаних сил. Після повернення до України жінки співпрацюють зі слідством і дають свідчення.

 

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України отримала відомості про вербування українського бізнесмена Тимофія Нагорного російською Федеральною службою безпеки.

СБУ затримувала його в рамках кримінального провадження за ознаками державної зради і шахрайства.

 

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