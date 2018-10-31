Спецслужби РФ намагаються вербувати родичів українських військових, - СБУ

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СБУ повідомляє про три виявлені факти вербування дружин українських військових

Служба безпеки України (СБУ) викрила неодноразові спроби російських спецслужб завербувати родичів українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними СБУ, дружини трьох офіцерів ЗСУ були завербовані під час перебування у своїх батьків в Росії та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

"На жінок здійснювався психологічний тиск, їм погрожували забороною в'їзду-виїзду, в'язницею, утисками батьків. В результаті вони дали письмові згоди на конфіденційне співробітництво з обранням псевдонімів", - зазначили в СБУ.

Російські спецслужби намагалися з'ясувати у них військові звання, посади, місця перебування і службові обов'язки їх чоловіків, а також дані про їх підрозділи та участь в операції Об'єднаних сил. Після повернення до України жінки співпрацюють зі слідством і дають свідчення.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України отримала відомості про вербування українського бізнесмена Тимофія Нагорного російською Федеральною службою безпеки.

СБУ затримувала його в рамках кримінального провадження за ознаками державної зради і шахрайства.