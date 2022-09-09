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Спецслужбы РФ начали чаще вербовать немцев-туристов, - Spiegel

Фото: спецслужбы РФ начали чаще вербовать немцев-туристов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Спецслужбы России стали все активнее склонять немцев, приезжающих в РФ, работать на них информаторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Федеральное ведомство по охране конституции отметило, целью служб РФ могут стать сотрудники дипломатических представительств Германии.

"Но и те, кто путешествует в Россию с частными или деловыми поездками, тоже находятся в зоне риска. В дальнейшем российские агенты "обрабатывать" граждан ФРГ, вероятно, куда жестче и бесцеремоннее", чтобы склонить к сотрудничеству", - заявило ведомство.

Министерство иностранных дел ФРГ прямо предостерегает сограждан, планирующих визиты в Россию от использования социальных сетей. Россияне могут использовать компрометирующие сведения или создавать ситуацию для давления на человека.

"В Москве полиция уже проводила проверки, во время которых в мобильных телефонах лиц, которые заинтересовали спецслужбы, изучались их высказывания в мессенджерах и соцсетях", - заявили в министерстве.

Напомним, что российские спецслужбы шпионили за бойцами ВСУ на учениях в Германии.

Ранее в Германии арестовали автора пророссийского Telegram-канала.

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