В Германии арестовали автора пророссийского Telegram-канала
В немецком Гамбурге правоохранители арестовали автора пророссийского Telegram-канала. Задержанный одобрял войну против Украины и пытался вербовать людей для военной службы за границей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"Согласно со следствием, обвиняемый вел Telegram-канал, который считался пророссийской Национал-большевистской платформой, где выражалось открытое одобрение агрессивной войны против Украины, спровоцированной Россией", - пишет пресс-служба прокурора.
Автором Telegram-канала оказался 31-летний немец.
Прокуратура подозревает задержанного в нарушении Закона о контроле над военным оружием после выявления фотографии на которой он позирует с российским автоматом.
Также немца обвиняют в:
- использовании символа Z;
- одобрении военных преступлений России на территории Украины;
- попытке вербовки для военной службы за рубежом.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила и задержала членов межрегиональной агентурной сети ФСБ России, которая передавала оккупантам информацию об информации о наших бойцах и стратегических объектах по всей Украине.
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