В Германии арестовали автора пророссийского Telegram-канала

В немецком Гамбурге правоохранители арестовали автора пророссийского Telegram-канала. Задержанный одобрял войну против Украины и пытался вербовать людей для военной службы за границей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Прокуратура подозревает задержанного в нарушении Закона о контроле над военным оружием после выявления фотографии на которой он позирует с российским автоматом.

"Согласно со следствием, обвиняемый вел Telegram-канал, который считался пророссийской Национал-большевистской платформой, где выражалось открытое одобрение агрессивной войны против Украины, спровоцированной Россией", - пишет пресс-служба прокурора.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила и задержала членов межрегиональной агентурной сети ФСБ России, которая передавала оккупантам информацию об информации о наших бойцах и стратегических объектах по всей Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram