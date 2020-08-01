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Спецслужбы РФ используют религию как инструмент влияния в Украине, - разведка

Украина, Суббота 01 августа 2020 23:05
Спецслужбы РФ используют религию как инструмент влияния в Украине, - разведка
Фото: Валерий Кондратюк (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Кремль активно использует российское православие для раскола в обществе

Одна из форм кремлевского давления в Украине - это продвижение идеи "русской православной церкви". Украинская разведка обратила внимание на угрозу формирования группировок под крылом Русской православной церкви в Украине, также известной как УПЦ МП.

Об этом написал глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в своей статье для ZN.UA.

Речь идет об активизации деятельности "казачьих" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка. Такие случаи фиксировались, в частности в Киевской, Винницкой и Запорожской областях.

Глава СВР отметил, что Кремль активно использует российское православие в Украине для достижения собственных целей.

Ранее Кондратюк заявил, что спецслужбы РФ проводят в Украине спецоперации, направленные на смену власти, Россия пытается внести раздор в украинское общество с помощью них.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал РПЦ последним форпостом президента РФ Владимира Путина в Украине.

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