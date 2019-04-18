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Спецслужбы РФ должны признать террористическими организациями, - Турчинов

Новости » Политика    18.04.2019 - 10:56
Спецслужбы РФ должны признать террористическими организациями, - Турчинов
Фото: Александр Турчинов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спецслужбы РФ организовали серию терактов на территории Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральную службу безопасности и Главное разведывательное управление Генштаба РФ необходимо признать террористическими организациями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сайт.

Он отметил, что украинские силовики разоблачили созданную спецслужбами РФ агентурную сеть, которая несет ответственность за серию терактов на территории Украины, подрывов и убийств, в частности, сотрудников СБУ и ГУР МО Украины.

"Были задержаны действующие сотрудники спецслужб РФ, признания которых свидетельствуют о целенаправленной организации ФСБ и военной разведкой РФ террористической деятельности на территории нашего государства", - отметил секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что, согласно полученных доказательств, ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев и начальник ГУ ГШ ВС РФ Игорь Костюков.

Он сообщил, что против всех лиц, причастных к организации и исполнению терактов, открыты уголовные дела. Кроме того, по словам секретаря СНБО, этих лиц необходимо внести как террористов в базу Интерпола и в санкционные списки.

"Эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ, в частности, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, террористическими организациями, а Россию - государством, распространяющим терроризм в мире", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, ранее Турчинов заявил, что Российская Федерация продолжает подготовку к масштабной континентальной войне

Как писало РБК-Украина, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что теракты с целью убийства офицеров украинских спецслужб были организованы спецслужбами Российской Федерации.

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