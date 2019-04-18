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Спецслужби РФ мають визнати терористичними організаціями, - Турчинов

Новини » Політика    18.04.2019 - 10:56
Спецслужби РФ мають визнати терористичними організаціями, - Турчинов
Фото: Олександр Турчинов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спецслужби РФ організували серію терактів на території України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Федеральну службу безпеки і Головне розвідувальне управління Генштабу РФ повинні бути визнані терористичними організаціями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сайт.

Він зазначив, що українські силовики викрили створену спецслужбами РФ агентурну мережу, яка несе відповідальність за серії терактів на території України, підривів та вбивств, зокрема, співробітників СБУ та ГУР МО України.

"Було затримано чинних співробітників спецслужб РФ, зізнання яких свідчать про цілеспрямовану організацію ФСБ та військовою розвідкою РФ терористичної діяльності на території нашої держави", - зазначив секретар РНБО.

Турчинов підкреслив, що згідно отриманих доказів, відповідальність за організацію терору і диверсій на території України несуть директор ФСБ РФ Олександр Бортніков, начальник департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Дмитро Мінаєв та начальник ГУ ГШ ЗС РФ Ігор Костюков.

Він поінформував, що проти всіх осіб, причетних до організації та виконання терактів, відкрито кримінальні справи. Окрім того, за словами секретаря РНБО, цих осіб треба внести як терористів до бази Інтерпола та до санкційних списків.

"Ці злочинні діяння дають підстави визнати спецслужби РФ, зокрема, ФСБ та ГУ ГШ ЗС РФ, терористичними організаціями, а Росію - державою, що розповсюджує тероризм у світі", - підкреслив Турчинов.

Нагадаємо, раніше Турчинов заявив, що Російська Федерація продовжує підготовку до масштабної континентальної війни.

Як писало РБК-Україна, глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що теракти з метою вбивства офіцерів українських спецслужб були організовані спецслужбами Російської Федерації.

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