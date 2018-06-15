Спецслужбы РФ часто бьют и допрашивают жителей приграничных районов Украины, - ГПСУ

Слободян заявил, что украинцев заставляют взять на себя преступления, которые они не совершали

Спецслужбы Российской Федерации (РФ) часто задерживают жителей приграничных районов Украины и бьют их, заставляя взять на себя ответственность за преступления, которые они не совершали. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире "Еспресо.TV".

"Мы получаем информацию от жителей приграничных районов о том, что человек поехал в Россию за продуктами, а на обратном пути его задержали, допросили, угрожали. Иногда даже били и пытались завербовать. Украинцев заставляют взять на себя преступления, которые они не совершали", - поделился Слободян.

По его словам, Госпогранслужба регулярно сообщает о подобных случаях.

"Нет сейчас ситуации, которая находится вне общеполитического контекста. Это как эффект бабочки. Сначала нам может казаться, что наши действия - это нечто не существенное, а на самом деле потом могут быть колоссальные последствия", - сообщил Слободян.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы Российской Федерации планировали провокации в Украине на майские праздники.