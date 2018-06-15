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Спецслужби РФ часто б’ють та допитують жителів прикордонних районів України, - ДПСУ

НовиниПолітика    15.06.2018 - 04:45
Фото: Олег Слободян (dpsu.gov.ua)
Фото: Олег Слободян (dpsu.gov.ua)

Слободян заявив, що українців примушують взяти на себе злочини, які вони не вчиняли

Спецслужби Російської Федерації (РФ) часто затримують жителів прикордонних районів України і б'ють їх, змушуючи взяти на себе відповідальність за злочини, які вони не вчиняли. Про це повідомив речник глави Держприкодонслужби Олег Слободян в ефірі "Еспресо.TV".

"Ми отримуємо інформацію від мешканців прикордонних районів про те, що людина поїхала до Росії за продуктами, а на зворотньому шляху її затримали, допитали, погрожували. Іноді навіть били та намагалися завербувати. Українців примушують взяти на себе злочини, які вони не здійснювали", - поділився Слободян.

За його словами, Держприкордонслужба регулярно повідомляє про подібні випадки.

"Немає зараз ситуації, яка перебуває поза загальнополітичного контексту. Це ніби ефект метелика. Спочатку нам може здаватися, що наші дії - це щось не суттєве, а насправді потім можуть бути колосальні наслідки", - повідомив Слободян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецслужби Російської Федерації планували провокації в Україні на травневі свята.

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Теги публікації: Государственная пограничная служба, Російська Федерація, спецслужбы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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