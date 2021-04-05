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Спецслужбы Молдовы опровергли причастность к похищению Чауса

Новина українською → Кишинев, Понедельник 05 апреля 2021 13:37
Спецслужбы Молдовы опровергли причастность к похищению Чауса Фото: Николай Чаус (nabu gov ua)
Автор: РБК-Украина

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы не причастна к похищению украинского судьи Николая Чауса. Вся информация об этом является фейковой.

Об этом пишет местное издание Newsmaker.

"В контексте заявлений, появившихся в общественном пространстве, об участии и/или предварительном информировании СИБ о возможном похищении гражданина Украины Николая Чауса на территории Молдовы, ведомство категорически отрицает эти инсинуации и интерпретации", - заявили в СИБ.

Также в спецслужбе добавили, что отслеживают информацию о похищении Чауса и сотрудничают в этом деле с другими правоохранительными органами.

Напомним, ранее стало известно о похищении Чауса в Кишиневе. До этого молдавский суд окончательно отказал ему в предоставлении политического убежища, а украинская сторона готовилась обратиться за экстрадицией.

На сегодня известно, что молдавские правоохранители задержали подозреваемого в причастности к похищению Чауса. По их данным, организаторы преступления уже сбежали в Украину.

Президент Молдовы Майя Санду после новости о похищении потребовала немедленных действий от местного МВД.

Чаус покинул Украину, поскольку является подозреваемым во взяточничестве во время работы в Днепровском районном суде Киева. В частности, НАБУ нашло у него закопанными в банках 150 тысяч долларов.

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