Спецслужбы Молдовы назвали взрывы в Тирасполе предлогом для создания напряженности в регионе

В Бюро реинтеграции Молдовы высказались о серии взрывов в Тирасполе в здании так называемого "министерства госбезопасности" самопровозглашенного непризнанного Приднестровья в понедельник. Кишинев выразил обеспокоенность инцидентом, который считает попыткой создать напряженность в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз бюро, опубликованный правительством Молдовы в Telegram .

"Согласно имеющейся информации, неизвестные обстреляли из гранатомета здание так называемой структуры безопасности региона. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в публикации.

Отмечается, что цель данного инцидента - "создать предлог для роста напряженности" в приднестровском регионе.

"Бюро политик по реинтеграции призывает сохранять спокойствие и вместе с компетентными национальными органами следит за развитием событий вокруг этого инцидента", - указывается в релизе.