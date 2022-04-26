RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спецслужби Молдови назвали вибухи в Тирасполі приводом для створення напруженості в регіоні

Фото: наслідки вибуху в будівлі "МДБ Придністров'я" (twitter.com/Lalipooo)
Автор: Володимир Костирін

У Бюро реінтеграції Молдови висловилися про серію вибухів у Тирасполі в будівлі так званого "міністерства держбезпеки" самопроголошеного невизнаного Придністров'я в понеділок. Кишинів висловив стурбованість інцидентом, який вважає спробою створити напруженість в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз бюро, опублікований урядом Молдови у Telegram.

"Згідно з наявною інформацією, невідомі обстріляли з гранатомета будівлю так званої структури безпеки регіону. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - йдеться в публікації.

Зазначається, що мета даного інциденту - "створити привід для зростання напруженості" у придністровському регіоні.

"Бюро політик з реінтеграції закликає зберігати спокій і разом з компетентними національними органами стежить за розвитком подій навколо цього інциденту", - вказується в релізі.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці заявили, що вибухи в "столиці" невизнаного Придністров'я є провокацією Росії. При цьому в ГУР України додали, що для керівництва Придністров'я цей обстріл в Тирасполі не став несподіванкою, оскільки ще 22 квітня стало відомо про плани "влади ПМР" підготувати захищений бункер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваПриднестровьеВибух