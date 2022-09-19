Спецслужбы Киргизии и Таджикистана подписали протокол о мире между странами

Председатель Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев подписал со своим таджикским коллегой Саймунином Ятимовым протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ташиева, которое приводит Turmush .

"Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола - стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны - председатель ГКНБ Саймумин Ятимов", - заявил Ташиев.

По его словам, ситуация в Баткенской области, где были столкновения между странами, начала понемногу стабилизироваться.