Спецслужбы Киргизии и Таджикистана подписали протокол о мире между странами

Председатель Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев подписал со своим таджикским коллегой Саймунином Ятимовым протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ташиева, которое приводит Turmush.
"Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола - стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны - председатель ГКНБ Саймумин Ятимов", - заявил Ташиев.
По его словам, ситуация в Баткенской области, где были столкновения между странами, начала понемногу стабилизироваться.
Напомним, ранее стало известно, что 14 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана началась перестрелка между пограничными подразделениями двух стран.
При этом 16 сентября погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в обстрелах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.